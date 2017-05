AS Roma - Juventus en direct

Direction la Serie A avec la 36e journée et le gros choc entre le leader et son dauphin. La Juventus Turin se déplace au Stadio Olimpico dimanche à 20h45. Ce match est très important pour la fin de saison car un succès de la Vieille Dame et le titre de champion d'Italie serait officiel.





Tweets by Juventus_Fr





Quel match ce soir en Serie A ! La Juventus Turin va tenter de décrocher un nouveau titre de champion d'Italie avec un déplacement dans la capitale italienne. Les Turinois seront favoris face à la Roma et tenteront de conserver leur titre de champion. Cette saison, les hommes d'Allegri ont été impressionnants en Coupe d'Europe mais surtout en championnat.



Le bilan est de 27 victoires, 4 défaites et 4 nuls. A l'extérieur, les Bianconeri ont concédé 4 défaites, 3 nuls mais aussi 17 victoires. Dimanche ils seront à 90 minutes d'une victoire finale en Serie A. Une motivation de plus dans un match au parfum européen. La Juventus doit montrer qu'elle est, à l'heure actuelle, la meilleure équipe du pays.



Fort d'une qualification en finale de Ligue des champions cette semaine, les joueurs du Piémont seront forcément motivés et en pleine confiance, même si ils n'ont plus gagné en championnat depuis 2 rencontres.



En ce qui concerne la Roma, les Gialorossi sont deuxième à 7 longueurs de leur adversaire du week-end. Ils comptent seulement un point d'avance par rapport au troisième, le Napoli.



Au niveau de la dynamique, ils restent sur 9 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Les hommes de Spaletti peuvent perdent gros ce week-end. une désillusion concédée face à la Juventus et la Roma pourrait se faire passer devant par le Napoli.





La Juventus Turin vise le triplé



Cette saison est extraordinaire pour les joueurs turinois. En effet, ils sont encore en course dans les trois compétitions. Qualifiés pour la finale de Coupe d'Italie ainsi que celle de Ligue des champions. La Juventus peut remporter donc trois trophées cette saison, ce qui serait encore une fois grandiose pour ce club.



Un exploit qui viendrait valider une magnifique saison et confirmer Massimiliano Allegri dans ses choix. Un succès dimanche et les Bianconeri pourraient parfaitement préparés leur dernier challenge de la saison à savoir, le match choc que tout le monde attend face au Real Madrid.



Programme de la 36e journée de Serie A



Mancano solo 3 giornate: la #SerieATIM entra nella fase decisiva! Ecco tutti gli appuntamenti del prossimo weekend calcistico! pic.twitter.com/eyEjUYjIru — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 8 mai 2017





Greg Zerbone