André Silva à l'AC Milan (off.)

C'est fait André Silva a été transféré au Milan AC pour 38 millions d'euros plus deux de bonus. L'attaquant du FC Porto s'engage avec le club lombard pour 5 saisons.





Le Milan AC vient de frapper un gros coup avec la signature d'André Silva. Le buteur du Portugal était suivi par l'OM depuis quelques semaines. Silva s'engage pour 38millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Il devient la quatrième recrue après Musacchio, Rodriguez et Kessié.



André Silva is officially a red&black player! 🔴⚫ @andrevsilva19 è ufficialmente un giocatore del Milan! 🔴⚫ #welcomeSilva pic.twitter.com/6bY61lH9YL

Rossoneri, stay tuned at 4:30pm for a big announcement!

Un grande momento per i tifosi rossoneri alle 16.30, stay tuned! pic.twitter.com/ze5pd9uUm4