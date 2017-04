Allegri veut rester à la Juventus Turin

Qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions et la finale de la Coupe d'Italie avec la Juventus Turin, Massimiliano Allegri se sent bien dans le Piémont et souhaite poursuivre l'aventure.

"Je veux rester, je suis bien ici, à la Juventus. Ce club a un grand potentiel», a déclaré l'entraîneur italien. Une offre de prolongation de trois ans serait même dans les tuyaux, selon le Corriere dello Sport.

