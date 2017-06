Allegri: "Bonucci est un des leaders de l'équipe et il restera"

Leonardo Bonucci sera turinois la saison prochaine. C'est son coach Massimiliano Allegri qui l'a annoncé.

Courtisé par Chelsea depuis plusieurs semaines, Leonardo Bonucci ne bougera pas cet été. Une information confirmée et donnée par l'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri. Le coach transalpin a expliqué que le joueur est très important dans l'équipe et que par conséquent il n'était pas à vendre. Une réponse claire pour les Blues de Chelsea et Antonio Conte qui le surveillent de près.