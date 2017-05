A peine arrivé, Monchi annonce la retraite de Totti

C'est officiel Francesco Totti prendra sa retraite à la fin de la saison. C'est le nouveau directeur sportif de la Roma, Monchi qui annoncé la nouvelle.

A en croire les paroles de Monchi, Il Capitano ou plutôt Francesco Totti prendra sa retraite à la fin de la saison. Le nouveau directeur sportif a expliqué qu'il souhaitait voir le joueur intégré son staff et travailler à ses côtés pour les années à venir. Il devrait donc jouer son dernier match contre le Genoa le 27 mai prochain. reste à savoir quand le principal concerné annoncera la nouvelle à ses fans.





BREAKING: Monchi has confirmed this will be Francesco Totti's final season at Roma as a player.



End of an era. 😢 pic.twitter.com/WPuhC7rNoa