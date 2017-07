Football - News

SC Bastia : Antonetti est prêt pour faire remonter le club

Alors que Bastia risque une rétrogradation en National 1, Frédéric Antonetti a annoncé dans un communiqué son projet de reprise du club corse.



"Face à ces événements, un groupe d'investisseurs locaux, dont je fais partie, s'est mobilisé ces derniers jours afin de présenter un projet de reprise et d'investissement (...) Notre projet a été longuement travaillé, construit et validé dans le sérieux et le plus grand professionnalisme par des entrepreneurs aguerris.



Nous irons donc présenter et soutenir ce projet devant le conciliateur désigné et tous nos espoirs reposent désormais sur le fait d'être entendus", a écrit l'ancien coach du Sporting, présent ce jeudi devant le CNOSF.