Wayne Rooney ne jouera pas avec l'Angleterre contre l'Equipe de France en juin prochain. un coup dur pour le joueur de Manchester United.

Wayne Rooney n'a pas été appelé par son sélectionneur Gareth Southgate pour les rencontres contre les Bleus et l'Ecosse dans quelques semaines. Le coach de la sélection au trois lions a préféré faire confiance à Marcus Rashford, Harry Kane, Jermaine Defoe et Jamie Vardy.



25 players have been called up for the #ThreeLions' games against Scotland and France next month.



Read more: https://t.co/jnOOHdYjj1 pic.twitter.com/bp6zpRNRaf