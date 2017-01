Football - News

Roberto Cabanas est mort

L'ancien attaquant paraguayen Roberto Cabanas est mort lundi à 55 ans des suites d'un infarctus. « La Panthère », qui avait porté les couleurs de Brest et Lyon de 1988 à 1991. A Brest, son transfert rocambolesque avait fait la Une des médias à l'époque. L'attaquant a notamment contribué à la remontée du club en première division, inscrivant 21 buts en 33 matchs de championnat et trois lors des barrages d'accession contre Strasbourg. La saison suivante, il contribue au maintien du club en Division 1, puis part à Lyon où il jouera une seule saison. Il a également porté les couleurs de l'America de Cali de 1984 à 1987, à une époque où les liens étaient serrés entre le club colombien et les trafiquants de drogue qui tentaient de contrôler le pays.



Auteur de 11 buts en 28 sélections de 1979 à 1993, il a également remporté la Copa America en 1979 avec les Guaranis et disputé la Coupe du monde 1986 au Mexique.