Raul revient au Real

A 39 ans, Raul, joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid (741 matches, 323 buts entre 1994 et 2010), va revenir dans la capitale espagnole, sept ans après son départ. L'ancien attaquant, qui avait conclu sa carrière au New York Cosmos en 2015, occupera les fonctions de conseiller du président du Real, Florentino Pérez.