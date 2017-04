Football - News

Qui accompagnera la Juve en Ligue des champions ?

Ce week-end début de la 33e journée de Serie A. Il reste donc 5 matchs par équipes à disputer avant de clore cette belle saison. De nombreuses choses restent encore à faire. Petit tour de la Serie A à 5 journées de la fin.

Cette année encore, la Juventus Turin devrait être championne d'Italie. Les Bianconeri sont impressionnants et à l'image de leur performance face au Barça font preuve de beaucoup de solidité. Ils comptent pour le moment 80 points ce qui leur donne 8 longueurs d'avance sur la Roma. Avec 20 buts encaissés, Buffon possède la meilleure défense du championnat.



Même si le titre semble plier d'avance, l'AS Roma et le Napoli se disputent la place de dauphin. A l'heure actuelle, les Giallorossi possèdent deux points d'avance sur leur adversaire. En championnat, ils comptent 23 victoires pour seulement 3 petites défaites. Pour les Napolitains il faudra se méfier car ce week-end, il y aura un déplacement à Sassuolo, une équipe qui a perdu une seule fois cette saison à domicile. L'autre équipe de Rome, la Lazio est un peu distancé par les autres mais garde sa quatrième place avec un point d'avance sur la surprise de la saison, que personne n'attendait à ce niveau là.





L'Atalanta, révélation de Serie A



Si on doit parler de révélation, on ne peut qu'évoquer le club de L'Atalanta de Bergame. Cette saison l'équipe réalise un parcours exceptionnel avec 60 points en 32 journées. Actuellement 4e du championnat, les joueurs de Bergame s'accrochent car derrière ça revient fort. Ça revient fort avec les deux Milan.



Pour commencer l'AC Milan qui n'est qu'a deux longueurs et qui vient de passer sous pavillon Chinois. Les Rossoneri ont une équipe avec beaucoup de jeunesse comme Suso ou Deulofeu. Juste derrière, le voisin Interiste se rapproche. Les Nerazzuri font une deuxième partie de saison tonitruantes avec notamment leur attaquant et capitaine, Mauro Icardi. Ce week-end ilsrencontrent la Fiorentina juste derrière au classement. Un succès et l'Inter pourrait définitivement s'échapper avec les joueurs de la Viola.



Le Torino d'Andréa Belotti, la petite pépite de Serie A, actuel meilleur buteur avec 25 réalisations pointe à 9e place avec 45 points. Le jeune Italien est la révélation en Serie A. Agé de 23 ans il est déjà courtisé par les plus grands tels que les deux Manchester.



En bas de tableau, on retrouve Pescara dernier (équipe de Jean-François Bahebeck), ainsi que Palerme 19e. Pour la 18e place, la lutte est serrée entre Crotone (promu) et Empoli. Le Genoa s'est donné un peu d'air le week-end dernier et se retrouve 16e. Ce week-end la lanterne rouge accueille la Roma, tandis que la formation sicilienne se déplace aussi à Rome mais contre la Lazio.





È tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti del prossimo weekend: ecco i match della 33ª giornata della #SerieATIM! pic.twitter.com/LKbmOUqvJe — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 18 avril 2017









#NapoliUdinese chiude la 32ª giornata di #SerieATIM: ecco la classifica aggiornata! pic.twitter.com/g5v4tklWG5 — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 15 avril 2017





Greg Zerbone