Quelle est la part de responsabilité de M. Aytekin ?

Deniz Aytekin, voila un nom que tout le monde connaît depuis trois jours. Eh oui, l'arbitre du match de mercredi Barça - PSG est clairement dans la tourmente. Accusé d'erreurs arbitrales flagrantes notamment sur un penalty, celui de Neymar, l'Allemand a été sanctionné par la Fédération et ne disputera plus de matchs de Ligue des Champions, sauf surprise.



Pierluigi Collina, responsable en chef de l'arbitrage a indiqué ne pas avoir apprécié la prestation de l'arbitre Allemand, Monsieur Aytekin mercredi soir. Et c'est aujourd'hui, une réalité, il est fortement probable que l'homme en jaune n'arbitre plus de matchs européens cette saison.

Et les Parisiens ne se sont pas gênés pour faire porter le chapeau de leur match médiocre à Deniz Aytekin.

" Il n'y avait pas penalty sur Suarez, tout le monde le voit... Sur Di Maria, il y a penalty, mais il ne siffle pas", déclare le président du PSG.



Autre nouvelle, les médias Allemands n'ont pas louper la prestation de l'arbitre Allemands, et notamment Tagesanzeiger qui a eu des mots assez forts.

"Deniz Aytekin, le vrai héros de Barcelone. Deniz Aytekin est le héros solitaire du Camp Nou. L'homme sans qui le miracle de Barcelone n'aurait pas été possible", indique le média Allemand.