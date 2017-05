Zlatan prêt à rester à ManU... ou aller n'importe où

Interrogé par Talksport, Mino Raiola a donné quelques précisions au sujet de l'avenir de Zlatan Ibrahimovic. "Zlatan Ibrahimovic veut rester en Angleterre, il veut rester au sommet et s'il voit qu'il peut être un atout précieux pour Manchester United, alors pourquoi pas Manchester United ? Il peut être un atout précieux pour d'autres clubs de premier plan aussi... Mais je pense qu'il est respectueux de parler d'abord avec Manchester United et de voir ce que toutes les parties veulent. Nous avons beaucoup d'offres d'autres clubs et nous devons les évaluer", a notamment indiqué l'agent italien.