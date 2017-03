Zlatan explique son choc avec Mings

Manchester United a concédé le match nul ce week-end face à Bournemouth (1-1), avec notamment un pénalty manqué par Zlatan. Une action a marqué le match, le choc entre Ibra et Mings.

"Je ne suis pas le genre de joueurs à se tenir là pour critiquer un autre joueur. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Je peux parler de mon point de vue, j'ai sauté droit et il a sauté vers moi, je monte haut et je me protège en même temps comme je le fais toujours et j'ai joué le ballon.Il a sauté vers moi et sauté sur mon coude. Heureusement, il n'est pas blessé," a déclaré Zlatan Ibrahimovic sur SkySport à la fin du match.