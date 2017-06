Zlatan et Manchester, c'est bientôt terminé

Le média britannique Sky Sports croit connaître la décision de Manchester United au sujet de la situation de Zlatan Ibrahimovic.



Arrivant en fin de contrat, l'attaquant suédois ne devrait pas prolonger l'aventure chez les Red Devils. Blessé au genou en avril dernier, l'ancien Parisien serait ainsi amené à trouver un nouveau point de chute. S'il venait à se confirmer, le départ du natif de Malmö incitera la direction mancunienne à attirer un nouvel élément offensif.



WATCH: Manchester United unlikely to offer Zlatan Ibrahimovic a new contract - Sky sources. More on #SSNHQ. https://t.co/SXIN5C5W3O