Zlatan est blessé, son contrat à ManU ne sera pas renouvelé

Il y a quelques jours, Zlatan Ibrahimovic était encore en position de force, en ce qui concernait le mercato estival. Le Suédois attendait notamment de voir si les Red Devils seraient en mesure d'accrocher une place pour la Ligue des Champions pour se décider. Mais la situation a basculé.



Le Suédois s'est rompu les ligaments croisés du genou et, bien que son club le soutienne médicalement, sa situation contractuelle s'avère plus compliquée. D'après les informations communiquées par le Mirror, le club mancunien va retirer la proposition de reconduction de contrat qu'il lui avait faite. Pour rappel, sa blessure pourrait le tenir écarté six mois, ce qui a visiblement effrayé ses dirigeants.



Cette saison, le bilan de l'ancien Parisien restera de 17 buts en 28 rencontres de Premier League, et de 5 buts en 11 matchs d'Europa League. Il a également inscrit 5 buts en 6 apparitions dans les coupes.