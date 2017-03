Yaya Touré étudie la piste Manchester United

Régulièrement sur le banc ou en tribunes du côté de Manchester City, Yaya Touré va probablement quitter les Citizens cet été. Son agent, Dimitri Seluk, a fait le point sur l'avenir de son client lors d'un entretien accordé à Sky Sports. Le représentant du milieu de terrain ivoirien a notamment affirmé que son client devrait rester en Europe malgré quelques offres aux Etats-Unis et en Chine. "Nous avons trois options. J'ai discuté avec des clubs de différents pays, en Italie et en Espagne par exemple. Les clubs anglais attendent de voir comment évolue sa situation à City. Un départ à United ? Pourquoi pas. José Mourinho est un grand coach et Zlatan connaît déjà Yaya depuis Barcelone"<:i>, a lâché l'agent du joueur.







