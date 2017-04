Yaya Touré: "David Silva ressemble à Xavi et Iniesta"

Actuellement du côté de Manchester City, Yaya Touré est fan de David Silva. L'Ivoirien est impressionné par le gaucher espagnol.

L'ex ballon d'or Africain n'a pas tari d'éloge sur son coéquipiers espagnol, David Silva, voici ce qu'il a déclaré sur le site du club à propos de Silva:" Je pense que nous avons besoin d'un joueur intelligent pour lire entre les lignes et distribuer la balle rapidement. J'ai joué avec des joueurs comme Xavi et Iniesta et sincèrement, David Silva leur ressemble beaucoup. À domicile, on a souvent besoin de ce genre de joueurs. Un joueur qui trouve l'espace et qui utilise la balle plus rapidement que la moyenne en faisant des bons choix, très rapidement. Il a toujours été exceptionnel sous le maillot Citizen et je suis vraiment satisfait pour lui de ses 300 matchs joués ici. Je suis fier de jouer avec de si grands joueurs.



Il dégage énormément de confiance sur un terrain et est très expérimenté. Il sait comment ce championnat fonctionne, il est crucial dans le groupe car il sait dicter le jeu et contrôler les matchs. Nous sommes ravis qu'il soit aussi important pour le club".