West Ham en remet une couche : Payet ne sera pas bradé

Vice-président de West Ham, Karren Brady a évoqué la situation de Dimitri Payet, dans les colonnes du Sun. Les Phocéens sont prévenus, le milieu offensif ne sera pas bradé. "Si Marseille veut une bonne affaire, ils devraient essayer le marché de la route romaine (sic). Ils devraient savoir que Dimitri Payet est assez fort pour le Real Madrid et West Ham, et qu'il n'est pas bon marché. Chelsea est dans la même situation que nous et ils tiennent ferme. Les dirigeants et le manager continuent de répéter qu'ils veulent garder Payet. Je peux vous assurer qu'ils ne sont pas intimidés au point d'accepter ce qui ne serait pas dans les intérêts de West Ham", a-t-elle déclaré au quotidien. Pour rappel, l'OM aurait transmis une proposition de 30 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français.