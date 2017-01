West Ham dénonce le manque de respect de Payet

Dimitri Payet n'est plus un joueur de West Ham United. Le milieu de terrain français s'est engagé avec l'Olympique de Marseille. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le club anglais ne digère pas son départ. Dans un communiqué, le vice-président des Hammers David Sullivan n'a pas masqué son désarroi. "Le club veut afficher sa sincère déception au fait que Dimitri Payet n'ait pas montré le même engagement et le même respect envers West Ham United que le club et les supporters ont eu envers lui, quand il a été récompensé d'un nouveau contrat. Nous n'avons pas besoin de vendre nos meilleurs joueurs. Pour être franc, nous aurions préféré qu'il reste."