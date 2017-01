West Ham a recruté le successeur de Payet

Selon SkySports, West Ham est sur le point d'enregistrer la signature de Robert Snodgrass, lequel évoluait jusque-là sous les couleurs de Hull City.



Âgé de vingt-neuf ans, l'international écossais a même passé sa visite médicale. Il ne lui reste donc qu'à parapher le contrat que lui proposent les Hammers. Cette saison, le milieu de terrain a inscrit 7 buts en 20 rencontres de Premier League. Sa venue pourrait compenser le départ d'un certain Dimitri Payet...





