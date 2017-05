Wenger vient au secours d'Özil

Très décrié cette saison, Arsène Wenger est toujours sur le banc d'Arsenal. En difficulté en championnat, il souhaite que ses joueurs soient solidaire entre eux et termina la saison du mieux possible. Il a même défendu son milieu allemand, Mesut Özil devant la presse.

"Globalement, je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Il n'était pas à son mieux physiquement, comme le reste de l'équipe. Les grands joueurs sont plus critiqués que les autres. Et son style est plus fluide, moins percutant, mais cela ne veut pas dire qu'il en veut moins,", a lancé le coach alsacien, alors qu'Arsenal défie Manchester United dimanche.