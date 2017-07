Wenger sort du silence pour Mbappé et Sanchez

Interrogé sur deux des dossiers chauds de l'été, Alexis Sanchez et Kylian Mbappé, Arsène Wenger n'a pas esquivé les questions. Le technicien d'Arsenal pense notamment retenir l'international chilien.



"Les joueurs ont des contrats et nous attendons d'eux qu'ils les respectent. C'est ce que nous voulons. Je pense qu'il est plus facile d'entraîner un joueur qui est dans la dernière année de son contrat. C'est son intérêt de faire de son mieux. Personne ne sait d'ailleurs aujourd'hui s'il sera bien dans la dernière année de son contrat, puisqu'il peut prolonger son contrat avec nous au début de saison ou durant la saison. Il n'est donc pas nécessairement dans sa dernière année", a-t-il ajouté.



L'entraîneur des Gunners a aussi confirmé son intérêt pour Kylian Mbappé : "C'est un joueur, qui, quand il se lève le matin, peut choisir là où il veut aller. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette chance. Il a 18 ans et tous les clubs européens ont déroulé le tapis rouge devant lui. Personne ne peut dire qu'il n'est pas intéressé par un joueur de ce calibre, tous les clubs sont intéressés".