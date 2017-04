Wenger: "Je m'occupe du prochain match, pas du reste"

Même si Arsène Wenger ne fait plus l'unanimité au sein des Gunners, il continue sa saison avec Arsenal et se préoccupe des matchs à venir. Interrogé en conférence de presse sur les possibles départs de Sanchez et Özil, le technicien Alsacien a indiqué qu'il restait concentré sur son travail.

"Je souhaite dédier toute mon énergie au football et au match suivant, en laissant mes problèmes personnels de côté, a-t-il expliqué. Une chose est importante, je pense que s'il y a bien une chose que j'ai démontrée pendant vingt ans, c'est que je tiens à Arsenal. Je m'occupe du prochain match et c'est ce que je continuerai à faire tant que je serai encore ici. Je suis un professionnel et en tant que tel, il faut être performant dans les bonnes comme dans les mauvaises conditions".