Wenger content de la prestation de son équipe face à Manchester City

Arsène Wenger était content après la prestation de son équipe face à Manchester City, dimanche après-midi, lors du match nul (2-2). Il regrette quand même la nervosité de ses joueurs au début de la rencontre.

"On était très nerveux au début. On a refusé de perdre le match, on était prêts à se battre. Le test était mental. Il nous a fallu revenir après la mi-temps et nous remportons un point après une période très stressante pour nous. C'était une performance solide au niveau mental. Techniquement, on peut faire mieux", a-t-il affirmé sur Sky Sports.