Wenger considère Arsenal comme son enfant

Interrogé en conférence de presse sur le match contre Manchester United, le coach des Canonniers, Arsène Wenger a expliqué que tout comme Sir Alex Ferguson, il avait du mal à ne pas penser à Arsenal.

"Non, ça peut aussi mieux si je dois partir un jour. Vous savez quand vous êtes aussi longtemps que moi dans un club, que Ferguson l'a été, c'est un peu comme quand vous avez des enfants vous voulez qu'ils soient heureux. Et même quand vous n'êtes plus là, vous voulez qu'ils soient heureux. C'est ce que vous souhaitez."



GZ