Wenger a décidé de retenir Sanchez, et c'est définitif

Présent devant les médias à trois jours du Community Shield entre Arsenal et Chelsea, Arsène Wenger a mis les points sur les "i" concernant l'avenir d'Alexis Sanchez. Annoncé au FC Barcelone, au PSG et à Manchester City, l'attaquant chilien ne partira pas, dixit le technicien alsacien. "Ma décision est claire. Il restera et il le respectera." Les prochains jours diront si le footballeur de 28 ans se lancera ou pas dans un bras de fer pour quitter la cité londonienne.