Wahbi Khazri : "Si l'OM m'appelle..."

Wahbi Khazri, l'ancien joueur du SC Bastia, qui joue actuellement à Sunderland, relégué en D2 anglaise s'est exprimé lors d'une interview à L'Équipe sur son avenir.

"Ah, si l'OM m'appelle...C'est un super club, avec un super stade et de super supporters. Je serais en droit et en devoir d'écouter la proposition de l'OM, comme je l'avais fait pour Bordeaux (2014-janv. 2016). Mais ce n'est pas dans les tuyaux aujourd'hui. Il me faut être patient, mais j'ai faim de foot, " a déclaré le joueur de Sunderland, relégué avec son club cette année, il devrait normalement s'engager avec Crystal Palace.