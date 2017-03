Lundi soir, Chelsea s'est imposé face à West Ham (1-2), pour le compte de la 27e journée de Premier League. Une action a marqué le match, la passe du dos de l'ancien joueur du LOSC, une action qui a conduit au corner amenant le but du 2-0 de Diego Costa.

@ChelxeaFC Eden Hazard's amazing "Back Pass" and conducting play to win a corner that led to a goal. pic.twitter.com/gzqaARxYDK