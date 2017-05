Conséquence de la relégation en Championship de Middlesbrough, Victor Valdés a décidé de mettre fin à son contrat avec le club anglais.



Le gardien de but espagnol, âgé de 35 ans, va donc être libre de s'engager là où il le souhaite. Avec Boro, l'ancien footballeur du FC Barcelone aura disputé 28 rencontres.





