Une réforme du mercato en Angleterre ?

Alors que le mercato se termine bientôt pour les clubs en Europe, la Premier League voudrait mettre en place une réforme du marché des transferts. Explications.

D'après les informations de SkySports, la Premier League souhaite mettre en place une réforme du marché des transferts en réduisant la période. C'est à dire que le mercato se clôturerait plus tôt que les autres championnats.



Actuellement les clubs du championnat discutent de cette mesure mais toujours selon le média anglais, 14 clubs seraient favorables à cette réforme du mercato.



La raison est simple, les dirigeants veulent une D1 anglaise plus solide comme l'ont prouvé des études. Ces dernières affirment qu'un mercato plus court, cela entraîne un mauvais équilibre des effectifs et de la préparation physique. Une réforme que les dirigeants du foot anglais souhaitent appliquer dès la saison prochaine.