Une bataille Juventus - PSG pour Sanchez

Arrivé en provenance du FC Barcelone, il y a de cela 3 saisons, Alexis Sanchez ne devrait pas rester en Angleterre une saison de plus. Le Chilien intéresse de très près le PSG et la Juve.

A un an de la fin de son contrat, Sanchez souhaite jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Un souhait qu'Arsenal ne pourra pas exaucé à cause de sa mauvaise période en championnat.



Du coup, comme le révèle The Independant, Paris et la Juventus Turin sont en pole pour accueillir l'international. Une chose qu'Arsène Wenger a bien compris et à croire Sport, le technicien alsacien aurait donné son accord pour un possible départ au prochain mercato. C'est donc un duel de coq qui s'annonce dans quelques semaines dans le transfert de Sanchez. Rappelons que le Bayern, Chelsea et Manchester City restent aussi à l'affût.