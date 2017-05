Deux jours après sa victoire en finale de la Ligue Europa, Manchester United a offert une belle récompense à Antonio Valencia.



Le polyvalent international équatorien a accepté de rempiler jusqu'en 2019, avec une option pour une année supplémentaire. En 2016-2017, le joueur de 31 ans a disputé un total de 43 rencontres.



.@Anto_V25 has signed a contract extension at #MUFC until June 2019 with the option for a further year: https://t.co/zJiy0QxLyV pic.twitter.com/POuWdyF68T