Un investissement à 578 M€ pour Chelsea

C’est officiel, Chelsea a été autorisé à construire un tout nouveau stade à l’emplacement même de l’actuel Stamford Bridge dans le quartier de Fulham. Le prix de cette construction, 578 millions d’euros.



Chelsea jouera dans un nouveau stade pour la saison 2021-2022. Le club Londonien va construire un nouvel écrin de 60 000 places. Les travaux commenceront l'année prochaine pour se finir dans trois ans. C'est Sadiq Khan, le Maire de Londres qui a donné le feu vert pour le début des travaux. Un stade qui sera un peu plus petit que celui de Tottenham et ses 61 000 places.



Durant ces trois années, les Blues devraient sans doute déménager du côté de Wembley.





