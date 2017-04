Un contrat en or pour Sanchez avec Arsenal ?

Si l'on en croit les informations de l'Evening Standard, Arsenal est disposé à faire d'Alexis Sanchez le joueur le mieux payé de Premier League.



Les dirigeants londoniens prépareraient une proposition de contrat assortie d'un salaire de 353 000 euros par semaine. Cela devrait faire réfléchir l'international chilien, lequel n'est plus engagé que jusqu'en juin 2018. Âgé de vingt-huit ans, ce dernier a notamment inscrit 18 buts et délivré 9 passes décisives en 30 matchs de Premier League, cette saison.



Pour rappel, Manchester City et Chelsea s'intéressent de près à sa situation.