Tout réussit à N'Golo Kanté

N'Golo Kanté réalise une saison de très haut niveau avec les Blues de Chelsea. Il est considéré par beaucoup comme la révélation du club Londonien cette année. Aujourd'hui, il est même récompensé par les fans.

Cocorico pour N'Golo Kanté, l'ancien Caennais a été élu meilleur joueur du mois de mars par les supporters anglais. Un prix qui a été remis par l'Association des footballeurs professionnels. Un an après le titre avec Leicester, le milieu tricolore est en passe de remporter le championnat avec Chelsea.



Autre récompense, c'est Romelu Lukaku qui de son côté a été élu meilleur joueur de Premier League par la fédération anglaise.



🏆| Congratulations to @ChelseaFC N'Golo Kante, who is the PFA Fans Player of the Month for March in the Premier League! pic.twitter.com/2qFyAvh5i5