Tout le monde veut Martial

Relégué sur le banc des remplaçants à Manchester United depuis l'arrivée de José Mourinho, Anthony Martial pourrait constituer le plus gros transfert de l'hiver. Les prétendants sont nombreux.

Selon les informations de France Football, le FC Séville n'est pas le seul à avoir fait un pas pour tenter de récupérer Anthony Martial, cet hiver. Le FC Barcelone et West Ham seraient également intéressés par l'éventuelle arrivée de l'attaquant français. Pour rappel, ce dernier peine à convaincre José Mourinho d'en faire un titulaire indiscutable. Depuis le début de la saison, il n'a débuté que 7 rencontres de Premier League (sur 11 apparitions) et n'a inscrit qu'1 but. Ses prestations sont largement en deçà de celles de la saison passée. On peut imaginer qu'un peu de temps de jeu ne lui fera pas de mal.