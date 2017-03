Tottenham - Everton : 3-2

Pour le compte de la 27e journée de Premier League, Tottenham accueillait Everton. Il s'est imposé et est revenu à sept points de Chelsea. Kane (20e et 56e) et Alli (92e) ont inscrit les buts des Spurs, tandis qu'Everton a réduit la marque par Lukaku (81e) et Valencia (93e). A noter que les Blues comptent une rencontre en moins, qu'il jouera demain face à West Ham.