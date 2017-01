Tottenham arrache le nul à City

Tottenham a arraché le nul sur le terrain de Manchester City (2-2), samedi lors du choc de la 22e journée de Premier League. Les Spurs étaient pourtant menés 2-0 après les buts de Leroy Sané (49e) et Kevin De Bruyne (54e), mais Dele Alli (58e) et Son Heung-Min (77e) ont permis à la formation de Mauricio Pochettino de décrocher un excellent point. Au classement, les partenaires de Hugo Lloris restent deuxièmes, à six unités de Chelsea qui joue demain contre Hull. Pour leur part, les Citizens de Josep Guardiola sont cinquièmes, à trois points de Tottenham, et continuent de stagner.