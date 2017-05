Tottenham accueille ManU pour assurer sa place de vice-champion

Ce dimanche à 17h30, les Spurs de Tottenham accueillent les Reds Devils de Manchester United pour le compte de la 36e journée de Premier League. Un match qui ne sera pas facile à jouer car les hommes de Mauricio Pochettino ne seront pas sacrés champion cette saison. La victoire est maintenant capitale afin de conserver et valider de manière sûre cette deuxième place.

Gros choc ce week-end en Premier League entre Tottenham et Manchester United à 2 journées de la fin du championnat. Même s'ils ne seront pas champion cette saison les Londoniens se doivent de remporter ce match pour assurer la place de dauphin et ne pas voir Liverpool revenir juste derrière. Les Spurs sont pour le moment donc deuxième avec 7 points d'avance sur le troisième Liverpool.



Un succès contre Man U et la place de second serait donc sécuriser avant même les deux dernières journées de championnat. Et les hommes du technicien argentin sont en forme. En effet, même s'ils restent sur une défaite à West-Ham 1-0, les partenaires d'Harry Kane ont enchainé 9 matchs sans défaite en championnat. Cette saison à domicile ils n'ont pas encore connu la moindre défaite avec un bilan de 16 victoires pour 2 nuls.



Pour l'équipe de Manchester United désormais, l'objectif numéro un est la finale de l'Europa League et une qualification en Ligue des champions. Qualifiés pour la finale de la C3 après son match nul face au Celta Vigo, les joueurs de José Mourinho n'ont plus grand chose à jouer dans le championnat, à part de finir sur une bonne note et préparer la finale de l'Europa de la meilleure des manières.



Au match aller, les Mancuniens s'étaient imposés 1 but à 0 avec une réalisation de l'Arménien Mkhitaryan. Une performance qu'ils voudront réitérer dimanche afin de s'offrir un succès contre le dauphin de la Premier League.









Greg Zerbone