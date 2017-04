Thierry Henry défend Arsenal et remet en place Özil

Au micro de SkySports, Thierry Henry s'en est pris à Mesut Özil, qu'il accuse de ne pas tout donner, cette saison.



"L'an dernier, tout le monde l'encensait (6 buts et 19 passes décisives en Premier League). Cette saison (5 buts et 5 passes décisives), il n'y arrive pas car il ne donne pas suffisamment tous les jours. Parfois, il n'a pas le niveau pour d'Arsenal. Quand il fait un bon match, il est inarrêtable. C'est un champion du monde, il a gagné avec le Real Madrid et a remporté deux coupes avec Arsenal. Mais il doit jouer comme ça. Cela ne peut pas être de temps en temps", a expliqué l'ancien attaquant français. Ce dernier est d'autant plus dur qu'il apprécie le jeu de l'Allemand : "Je suis un grand fan de sa manière de jouer, mais s'il était dans mon équipe d'Arsenal, certains mecs lui seraient rentrés dedans. C'est peut-être ce qu'il lui faut. Dans mon équipe, tout le monde parlait. Sylvain Wiltord, Edu et même Nwankwo Kanu aurait dit quelque chose. Jens Lehmann parlait tout le temps", a-t-il ajouté.