Swansea City et Franck Tabanou sont tombés d'accord pour une résiliation de contrat. Le joueur français n'a pas su trouver sa place au Pays de Galles et est libre de s'engager dans le club de son choix.



We have parted company with Franck Tabanou by mutual consent. 📰https://t.co/KbwaYE0NcE