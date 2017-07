Steve Mounié, attaquant de Montpellier s'engage pour les 4 prochaines saisons avec Huddersfield. Promu en Premier League cette saison, il a été acheté pour 13 millions d'euros. Un record pour le club Français qui n'a jamais vendu aussi cher.



💬 "He has physical attributes that should be perfect for the @premierleague" - David Wagner on Mounié https://t.co/TFTibcoHBG #htafc (DTS) pic.twitter.com/AahXMqoktn