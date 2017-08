Southampton accueille un investisseur chinois

L'homme d'affaires chinois Gao Jisheng entre au capital de Southampton. Selon le Daily Mail et la BBC, la famille Gao aurait acquis 80 % des parts du club auprès du propriétaire suisse Katharina Liebherr pour une somme estimée à 200 millions de livres (220 millions d'euros).



Le club, qui évoluait en troisième division en 2011, a atteint la finale de la Coupe de la Ligue la saison passée (perdue contre Manchester United) et terminé au huitième rang de la Premier League avec Claude Puel sur le banc. Les Saints sont réputés pour leur centre de formation, dont sont notamment issus les internationaux Gareth Bale (Real Madrid), Theo Walcott (Arsenal), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) et Adam Lallana (Liverpool).