Silva souhaite rester à City jusqu'au bout

En pleine période de mercato David Silva en a profité pour revenir sur son avenir lors d'une interview avec la presse.

"Je suis très heureux ici. J'aimerais continuer le plus longtemps possible. Cela dépendra de mon corps, de ma qualité sur le terrain et si le club veut que je reste. Je voudrais rester ici jusqu'au bout, mais la Premier League est une dure bataille, c'est plus physique qu'en Liga. Donc ça dépend", a-t-il indiqué à travers des propos repris par la presse anglaise.