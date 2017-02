Selon un ancien joueur de Ranieri : "La vérité éclate au grand jour"

Selon Alexander Doni, ancien gardien de Ranieri à la Roma, "La vérité éclate au grand jour".

La rupture entre les deux hommes date de 2009 quand Ranieri avait décidé de placer Doni sur le banc au profit de son compatriote Julio Sergio. L'ancien gardien n'a pas oublié et pour lui le licenciement de Claudio Ranieri est mérité.

"Tôt ou tard, on a ce qu'on mérite. On cache les mensonges pendant un temps, puis la vérité éclate au grand jour", a ainsi écrit l'ancien gardien sur son compte Instagram, avant d'effacer ses propos.