Rooney vers la Chine

On ne verra peut-être plus Wayne Rooney avec le maillot de Manchester United. En effet, l'avant-centre anglais pourrait changer de club la semaine prochaine et partir vers la Chine.

Absent du groupe mancunien à Saint-Etienne, en seizième de finale retour de la Ligue Europa, le footballeur de 31 ans pourrait s'envoler pour la Chinese Super League avant la clôture du marché asiatique. Le board des Red Devils accepterait de céder "Wazza", dont le contrat court jusqu'en 2019. L'ancien joueur d'Everton pourrait percevoir un salaire hebdomadaire de 890 000 euros et ainsi devenir la star la mieux rémunérée de la planète.



Paul Stretford va se rendre sur le continent asiatique dans le but de discuter avec les formations intéressées par l'attaquant anglais. Les clubs de Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning et Tianjin Quanjian lorgneraient le footballeur de 31 ans, qui pourrait devenir le joueur le mieux rémunéré du monde.



NP