Rooney ne veut pas partir

Wayne Rooney met lui-même fin aux spéculations sur un départ imminent vers la Chine. L'attaquant anglais a annoncé qu'il restait à Manchester United.

Absent du groupe mancunien à Saint-Etienne, en seizième de finale retour de la Ligue Europa, Wayne Ronne, 31 ans, s'est fendu d'un communiqué pour démentir un prochain départ pour le championnat chinois d'ici la clôture du marché des transferts. "Malgré l'intérêt d'autres clubs, pour lesquels je suis reconnaissant, je veux mettre fin à la spéculation récente et dire que je vais rester à Manchester United", explique Wayne Rooney, souvent mis à l'écart par José Mourinho cette saison. "J'espère jouer un rôle important pour aider mon équipe dans ses succès sur les quatre compétitions".



Sixième de Premier League, MU est toujours en course en Europa League, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre et pour la finale de la Coupe de la League, dimanche contre Southampton à Wembley. Les spéculations sur l'avenir de l'attaquant britannique, dont le contrat se poursuit jusqu'à mi-2018, se sont intensifiées ces dernières semaines. Les médias britanniques ont indiqué que l'agent de Rooney, Paul Stretford, avait été en Chine pour parler aux clubs intéressés. Un salaire hebdomadaire de 890.000 euros était évoqué.