Riyad Mahrez parle de son avenir

Après avoir demandé à ses dirigeants de le placer sur la liste des transferts, Riyad Mahrez devrait recevoir plusieurs offres dans les semaines à venir.



Lors d'un entretien accordé à la télévision algérienne Elheddaf, l'attaquant des Foxes a pourtant assuré qu'il n'y avait rien de concret pour le moment. "Il y a une grande différence entre une offre et une spéculation, donc il n'y a rien sur la table en ce moment. Le président et moi-même avions convenu que je resterais une autre année au club et qu'il me laisserait partir à la fin de la saison. Je pense que c'est le bon moment pour moi de partir, j'ai tout connu dans ce club", a insisté l'international algérien.