Ranieri règle ses comptes

Limogé il y a de cela quelques mois, Claudio Ranieri est revenu sur sa situation et sa fin d'aventure avec Leicester. L'actuel champion d'Angleterre n'en veut pas à ses joueurs.

"Je ne peux pas croire que les joueurs aient parlé aux propriétaires. Je ne crois pas qu'ils m'aient tué. Non, non ! Peut-être que quelqu'un a agi juste dans mon dos. Déjà, l'an passé, j'avais eu quelques problèmes et on a pourtant gagné le titre", a confié le technicien Transalpin aux micros de Sky Sports.