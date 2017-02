Ranieri limogé

La belle histoire entre Claudio Ranieri et Leicester est terminée. Le club champion d'Angleterre limoge son entraîneur italien.

Grand artisan du titre du surprise de Leicester la saison dernière, Claudio Ranieri paye les mauvais résultats du club cette saison, actuellement 17e de Premier League, à un point de la zone de relégation. "La survie en Premier League était notre première et unique cible au début de la campagne. Mais nous sommes maintenant confrontés à une lutte pour atteindre cet objectif et un changement etait nécessaire pour maximiser nos chances sur les 13 derniers matchs", a déclaré le vice-président de Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha. "C'est la décision la plus dure que nous avons eu à prendre depuis que King Power est devenu le propriétaire du club il y a presque sept ans. Mais nous sommes tenus de mettre les intérêts à long terme du club au-dessus de son sentiment personnel, qu'importe sa force".



Arrivé en juillet 2015 chez les Foxes, Claudio Ranieri avait sauvé le club de la relégation la première saison avant de le conduire vers son premier titre de champion d'Angleterre, un an plus tard. Son licenciement intervient au lendemain de la défaite contre Séville (2-1) en 8e de finale de la Ligue des champions, compétition que dispute le modeste club anglais pour la première fois de son histoire. Mais les Foxes n'ont plus gagné en Championnat depuis le 31 décembre, soit six rencontres.